Cop26: premier Bennett, tecnologia Israele può contribuire a salvare il pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia di Israele può aiutare a salvare il pianeta dall'impatto avverso dei cambiamenti climatici. Lo ha detto il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, intervenendo alla conferenza Cop26 in corso a Glasgow. Bennett ha aggiunto: "Israele è all'inizio di una rivoluzione sui cambiamenti climatici". Il Paese ha iniziato ad attuare il suo "piano in 100 fasi", un piano d'azione da 4,8 miliardi di dollari presentato per l'approvazione del governo la scorsa settimana, ha ricordato. Israele si sta impegnando a ridurre le emissioni nette di gas serra entro il 2050 e a eliminare gradualmente l'uso del carbone entro il 2025, ha spiegato il primo ministro, sottolineando che in qualità di "piccolo Paese", il più grande contributo che Israele può dare è attraverso le tecnologie innovative. "Dobbiamo contribuire con la più preziosa fonte di energia di Israele: l'energia e le capacità intellettuali del nostro popolo", ha affermato Bennett. A tal proposito, il primo ministro ha invitato gli imprenditori israeliani a cambiare le regole del gioco: "Invece di creare un'altra app pubblicizzata, avviate start-up che aiutino a risolvere questa minaccia globale". Inoltre, Bennett ha annunciato la creazione di una task force chiamata "Green Sandbox" per fornire fondi e aiutare gli imprenditori a superare gli ostacoli burocratici. "Israele è la nazione dell'innovazione climatica e siamo pronti a fare da apripista", ha concluso. (Res)