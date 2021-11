Cop26: De Petris (Leu), impegni vincolanti o obiettivi G20 non saranno raggiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cop26 dell'Onu sul clima riunita a Glascow è un'occasione di portata storica che deve essere colta a ogni costo. E' possibile uscire finalmente dalla dimensione delle dichiarazioni e delle promesse per passare ai fatti concreti, gli unici che possano frenare un disastro altrimenti irreversibili. Sono presenti tutti i Paesi, la sede è la più adeguata ad assumere decisioni vincolanti e tassative senza le quali sarà impossibile fermare un disastro irreversibile". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris. "L'impegno del G20 ad abbassare la temperatura sino a 1,5 gradi entro metà secolo - aggiunge - non potrà essere realizzato senza questi impegni precisi e vincolanti ed è su questo piano che si deve muovere risolutamente la Cop26. E' ora di dar seguito all'allarme che tutti lanciano senza poi muoversi di conseguenza. Ma non c'è più tempo ed è il momento di agire", conclude la presidente De Petris. (Com)