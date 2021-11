Covid: Gelmini, numeri contagi Trieste fotografano conseguenze irresponsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I numeri sono impietosi e fotografano le conseguenze dell’irresponsabilità. A Trieste siamo ad una incidenza di quasi 300 casi di Covid-19 ogni 100 mila abitanti, a fronte di una media nazionale che in questo momento è sotto quota 50. La libertà di manifestare non può trasformarsi in un liberi tutti per il virus; la salute dei friulani in questo momento è il primo bene da tutelare". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie secondo cui "bene fanno prefetto, sindaco e presidente di Regione a vietare forme incontrollate di manifestazioni sedicenti spontanee. È il momento della prudenza e della responsabilità. Parlare di compressione della libertà è surreale, a meno che non si sia dimenticato quello che abbiamo passato con il lockdown e non si aneli tornarci”, conclude.(Com)