Covid: Di Maio, green pass e vaccinazioni o torniamo a coprifuoco

- Il Green pass e la vaccinazioni sono le uniche soluzioni disponibili per impedire di tornare a chiudere tutto e fermare la crescita economica. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Domani è un altro giorno", in onda su Rai1. "Ci sono città e Stati in altri posti del mondo che stanno dichiarando il lockdown leggero, il coprifuoco", ha detto il ministro. "O abbiamo il Green pass e facciamo la vaccinazione o torniamo al coprifuoco, decidiamo di richiudere tutto e tornare a una crescita economia zero", ha sottolineato Di Maio ricordando che durante la pandemia è andato perso "un milione di posti di lavoro. Non stiamo giocando con il Green pass, è l'unica colazione che abbiamo per non fermarci un'altra volta". (Res)