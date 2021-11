Expo2020: Padiglione Italia, 300mila visitatori nel primo mese dell'evento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accessi totali a Expo 2020 Dubai nel suo complesso sono stati dall'apertura del primo di ottobre a ieri 2 milioni e 350mila, secondo quanto ha riferito oggi l'ufficio stampa dell'ente organizzatore, precisando che il dato include visitatori che hanno varcato l'ingresso dell'esposizione più di una volta per visitare in giornate diverse più Padiglioni tematici e nazionali. I visitatori sono stati di 185 diverse nazionalità, quasi un terzo di età inferiore ai 18 anni. Dubai emerge intanto come la meta di prima scelta in un sondaggio condotto fra i tour operator su LinkedIn per testare la disponibilità degli Italiani a viaggiare dopo l'introduzione dei "corridoi turistici" - uno speciale accordo tra Stati per semplificare il modo di viaggiare all'estero. La città emiratina – che ospita l'Expo fino al 31 marzo 2022 - risulta prima fra le destinazioni internazionali prenotate fino a fine anno con il 41 per cento delle preferenze su oltre duemila interazioni. (Com)