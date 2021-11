Roma: Pedica (+Eu), Gualtieri pensi a piano maltempo, città non sia impreparata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rinascita di Roma passa anche dalla gestione delle emergenze legate al maltempo. Non si contano più le volte che abbiamo visto la città andare completamente in tilt a causa della pioggia. Bastano poche gocce d'acqua e la Capitale resta paralizzata". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Gualtieri faccia vedere subito la differenza con la gestione Raggi. Faccia pulire tombini e caditoie. Non si aspetti di vedere di nuovo Roma allagata per intervenire - sottolinea-. Le strade di Roma sono un tappeto di foglie e vanno ripulite presto, prima dell'arrivo di nuove e più intense piogge. Basta allagamenti, stazioni della metro chiuse e traffico bloccato. Questa volta bisogna far vedere che c'è una vera inversione di tendenza rispetto al passato". (Com)