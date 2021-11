© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dati Johns Hopkins: oltre 5 milioni di morti e 250 milioni di contagiati nel mondo a causa del Covid. È surreale che ci sia ancora chi rifugge il vaccino e contrasta il Green pass. Ora abbiamo tutti un solo dovere: vaccinarci per tutelare la salute collettiva e far ripartire l'Italia". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. (Com)