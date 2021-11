Legge bilancio: Mazzetti (FI), tutti bonus casa da rinnovare ed estendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre agli impegni per il clima, che non possono che essere globali e condivisi e per i quali il contributo del governo è stato concreto e riconosciuto da tutti, ci sono altre misure, che già ora stanno producendo effetti e che, proprio per questo, meritano di essere estese e rinnovate. Sto parlando del Superbonus e di tutti i bonus destinati alla casa, che permettono di migliorare la qualità degli immobili riducendo consumi di energia e acqua". Lo dichiara Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro della commissione Ambiente. Queste misure, per la parlamentare, rappresentano "la traduzione concreta degli impegni per la transizione ecologica e meritano di essere rinnovati, estesi, semplificati: altro che bla, bla, bla! La Legge di Bilancio, che deve ancora essere approvata, contiene ottime misure per stabilizzare la ripresa, una scelta intelligente del governo, ma sui bonus per la casa si può e si deve fare meglio: vanno resi sempre più universali e più accessibili, senza limiti di reddito sulla persona fisica e con la cessione del credito in fattura. La proroga a lungo termine di tutti gli incentivi sulla riqualificazione degli immobili è fondamentale per dare certezze agli operatori ed investitori ma altrettanto fondamentale sarà superare in Parlamento i paletti ideologici di una parte della politica di questa maggioranza". Chi possiede un'abitazione unifamiliare "deve avere le stesse opportunità di chi possiede abitazione in condominio, soprattutto in un paese come l'Italia fatto di borghi, con comuni disseminati in campagna, montagna ma anche aree costiere e isole, dove vanno per la maggiore le case singole, tutte zone, inoltre, dove è stringente la necessità di un risanamento energetico e sismico", conclude. (Com)