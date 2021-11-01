300 ألف زائر لجناح إيطاليا في إكسبو دبي

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- جذب الجناح الإيطالي في "إكسبو دبي" نحو 300 ألف زائر خلال أول شهر للمعرض الدولي ليصبح ضمن أكثر الأجنحة زيارة بين 190 دولة أخرى شاركت في المعرض الذي يقام للمرة الأولى في دولة عربية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وبزيادة 100 ألف زائر في الأسبوع الأخير، استفاد المعرض من التوافد على "إكسبو دبي"، الذي من المتوقع أن يزداد قوة مع اقتراب موسم الشتاء.وبحسب الوكالة، تمت إضافة الزوار، الذين حضروا المعرض واستكشفوا مساره وشاركوا في العديد من الفعاليات داخل وخارج الجناح، إلى فعاليات افتراضية أخرى عبر الفيديو كونفرانس، حيث استطاع نحو 4 مليون مستخدم الوصول في نفس اللحظة عبر الانترنت وقنوات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، لينكدإن، انستجرام، تويتر، تيك توك ويوتيوب، فضلا عن صفحات ومجتمعات أخرى مشتركة.وأشارت الوكالة إلى أن الأعداد في نمو مستمر، موضحة أن الشركات الكبيرة والصغيرة الإيطالية، والشركاء المؤسسيين، والأقاليم الإيطالية والمدن الفنية والمناطق الحضرية ، وشبكة العواصم الأوروبية للثقافة ، والفنانين الكبار في قلب عشرات المبادرات والمحادثات والمعارض المؤقتة وحتى الأحداث الرياضية. (نوفا)