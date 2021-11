Cop26: Draghi, giovani hanno portato clima al centro del dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, i giovani ci hanno reso un servizio portando il tema del clima al centro del nostro dibattito politico. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) di Glasgow. “I giovani sono stati al centro del Vertice Pre-Cop di Milano. A Glasgow, noi dobbiamo renderli orgogliosi”, ha dichiarato. “La Cop26 deve essere l'inizio di una campagna permanente contro il cambiamento climatico. E i nostri giovani devono essere al centro di questo processo”, ha affermato Draghi. “Intendiamo trasformare l'evento ‘Youth 4 Climate’ che abbiamo tenuto a Milano in un appuntamento fisso di tutte le Cop. “Le generazioni future ci giudicheranno per ciò che otteniamo o che non riusciamo a raggiungere. Dobbiamo coinvolgerli, ascoltarli e, soprattutto, imparare da loro”, ha proseguito. (Rel)