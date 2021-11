Cop26: Draghi, per Paesi poveri cambiamento climatico costa 390 miliardi di dollari annui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il previsto aumento delle temperature globali è destinato a influenzare la vita sul nostro pianeta in modo drammatico. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) di Glasgow. “Da incendi e inondazioni catastrofiche, allo scolorimento delle barriere coralline e alla perdita di biodiversità, l'impatto del cambiamento climatico è già fin troppo evidente”, ha spiegato Draghi. Il costo di tutto questo “aumenta rapidamente, soprattutto per le nazioni più povere”. Il costo dei disagi per le famiglie e le aziende nei Paesi a basso e medio reddito ammonta “a ben 390 miliardi di dollari l'anno”. (Rel)