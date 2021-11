Lavoro: Unione Artigiani, ordini in crescita ma crisi materie prime congela assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quello che emerge dalla ricerca, sul banco degli accusati per costi e ritardi nelle forniture sono, per il 65 per cento del nostro campione, filiere italiane o UE, il resto risulta in gran parte (28 per cento) connesso con le difficoltà di approvvigionamento delle imprese cinesi o dell'estremo oriente. Fino a che le forniture arriveranno care o a singhiozzo, l'occupazione sarà a saldo zero. I nuovi contratti di lavoro sono congelati o a tempo determinato. Le nuove assunzioni (per metà apprendisti) nelle imprese alla prese con la crisi da materie prime compenseranno il turnover anche se resta alta l'attenzione per intercettare personale specializzato non appena il mercato delle materie prime tornerà regolare. Tornitori, meccatronici, fresatori e tutti i mestieri dell'edilizia e della produzione alimentare tengano in caldo le candidature. "Non ci sono alternative: le nostre imprese devono attraversare anche questo ennesimo mare in tempesta - commenta il segretario generale di Unione Artigiani Marco Accornero - all'interno paradossalmente di un quadro di domanda elevata. Un fatto inedito per l'economia italiana ma che potrebbe scatenare una ripresa dell'inflazione. Attediamo le mosse del governo ma siamo fortemente preoccupati sui tempi necessari per ottenere un raffreddamento dei prezzi." (Com)