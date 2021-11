Cop26: premier Barbados, codice rosso per i Paesi del G20 sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro delle Barbados, Mia Mottley, ha annunciato il "codice rosso" per i Paesi membri del G7 e del G20 nell'azione immediata contro le conseguenze del cambiamento climatico. Parlando alla cerimonia di apertura della 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima a Glasgow, Mottley ha sfidato i leader mondiali ricordando che, durante le rivoluzioni industriali, i Paesi sottosviluppati "non esistevano" mentre adesso - e per gli anni a venire - le nazioni in via di sviluppo vogliono essere parte del cambiamento. "Il treno sta per partire e dobbiamo essere tutti in grado di progredire" ha affermato il primo ministro. (Rel)