Cop26: Draghi, a Glasgow dobbiamo andare oltre quanto fatto al G20

- Sul cambiamento climatico la Cop26 deve andare oltre quanto fatto al G20. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) a Glasgow. “Grazie a un costante dialogo e alla cooperazione, abbiamo compiuto buoni progressi nell'affrontare il cambiamento climatico” e “i Paesi del G20 rappresentano circa il 75 per cento delle emissioni globali di gas serra e circa l'80 per cento del Pil mondiale”. Al vertice dello scorso fine settimana a Roma, gli Stati membri del G20 hanno concordato che “dobbiamo limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi” e si sono impegnati “a raggiungere emissioni nette pari a zero entro la metà del secolo”, ha ricordato il premier italiano. “Abbiamo deciso di intensificare le nostre azioni a partire da questo decennio, migliorare i nostri contributi nazionali determinati e interrompere il finanziamento pubblico internazionale del carbone entro la fine del 2021”, ma ora, “qui alla Cop26 dobbiamo andare oltre, molto più di quanto abbiamo fatto al G20”. “Dobbiamo accelerare il nostro impegno per contenere l'aumento della temperatura al di sotto di 1,5 gradi. Dobbiamo basarci sull'accordo del G20 e agire in modo più rapido e deciso”, ha continuato Draghi. (Rel)