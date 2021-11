Cop26: Draghi, sul clima Italia ha triplicato contributo a Paesi vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lotta al cambiamento climatico l'Italia ha triplicato il suo contributo, arrivando a 7 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, per aiutare i Paesi vulnerabili. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) di Glasgow. Il premier italiano ha ricordato che occorre “rafforzare i nostri sforzi nel campo dei finanziamenti per il clima” e che “dobbiamo far lavorare insieme il settore pubblico e quello privato in modi nuovi”. “Domani Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, annuncerà un'iniziativa ambiziosa da parte dell’Italia”, ha specificato il capo del governo. (Rel)