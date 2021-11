Tunisia: Corrente democratica, presidente Saied prende di mira segretario generale partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito tunisino la Corrente democratica ha condannato quella ha definito la "presa di mira deliberata" da parte del presidente della Repubblica, Kais Saied, contro il partito e il suo segretario generale, Ghazi Chaouachi, accusato di sospetta corruzione quando guidava il ministero del Demanio nel governo di Elyes Fakhfakh. Lo ha reso noto lo stesso partito in un comunicato diffuso oggi, sottolineando che tali accuse sono prive di qualsiasi base legale. Il partito ha considerato il discorso di Saied contro Chaouachi una politica chiara per colpire gli oppositori politici, minare e ritenere traditori tutti coloro che si oppongono alla sua politica. La Corrente democratica ha chiesto al capo dello Stato di determinare il periodo delle misure eccezionali e di tracciare una visione chiara che mostri e identifichi il pericolo imminente e i meccanismi per affrontarlo. Il partito ha espresso il suo rifiuto verso ogni tendenza a modificare la Costituzione in base alle procedure eccezionali e al di fuori dei meccanismi e delle condizioni previste dalla Costituzione del 2014, sottolineando che la modifica del sistema elettorale, compresa la legge elettorale, deve necessariamente avvenire attraverso la partecipazione e un serio dialogo reale e diretto tra forze politiche e civili ed esperti, esprimendo il proprio sostegno ad ogni iniziativa per un dialogo diretto, serio e trasparente con i giovani, le organizzazioni nazionali, gli attori politici e le componenti della società civile nei limiti del superamento dell'attuale crisi . (Tut)