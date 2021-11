Cop26: Mario Draghi, sul clima il denaro non è un problema se sappiamo come spenderlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lotta al cambiamento climatico il denaro non è un problema se sappiamo come usarlo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) di Glasgow. Parlando ai leader mondiali presenti, Draghi ha dichiarato che “dobbiamo trovare un modo intelligente per spendere il denaro e farlo in fretta”. “Prima di tutto abbiamo bisogno che le banche multilaterali di investimento e specialmente la Banca mondiale condividano con il settore privato rischi che questo non può assumersi da solo”, ha spiegato Draghi. Abbiamo bisogno “di piattaforme nazionali in cui la Banca mondiale e le banche di sviluppo multilaterali possano condividere e rendere questo denaro utilizzabile per uno sforzo positivo”. “E’ la prima bella notizia che il premier Boris Johnson ci ha dato oggi”, ovvero che “il denaro non è motivo di preoccupazione se vogliamo usarlo bene”, ha affermato il premier italiano. (Rel)