G20: Di Maio, su clima soluzioni che permettono di salvare milioni di vite

- Il vertice del G20 appena concluso a Roma ha permesso di realizzare importanti passi avanti, fornendo - tra le altre cose - soluzioni per salvare milioni di vite umane. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Domani è un altro giorno", in onda su Rai1. "Abbiamo riunito l'80 per cento dell'economia mondiale attorno al tavolo e stabilito che la temperatura mondiale non può crescere più di 1,5 gradi centigradi, contro i 2 gradi previsti in precedenza", ha detto Di Maio, spiegando che "in quel mezzo grado di sono 250 milioni di morti per l'inquinamento e 200 milioni di migranti in più in viaggio verso Europa e Stati Uniti". Lo stesso obiettivo di piantare mille miliardi di alberi entro il 2030, avrà ripercussione sulla vita di "tutte le famiglie", ha sottolineato il ministro rimandando alle conseguenze sulla vita quotidiana dei cambiamenti climatici, come quanto visto la settimana scorsa a Catania. Il ministro ha quindi sottolineato l'importanza della tassazione globale al 15 per cento sulle grandi multinazionali, che impedirà alle aziende di spostarsi in Paesi senza carico fiscale. (Res)