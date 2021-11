G20: Di Maio, autorevolezza Draghi cruciale per successo negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorevolezza del presidente del Consiglio, Mario Draghi, pienamente riconosciuta dagli altri leader mondiali, si è rivelata strategica anche nella soluzione dei negoziati del G20. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Domani è un altro giorno", in onda su "Rai1". "La reputazione e la leadership di Draghi è testimoniata dagli altri leader mondiali" ed è anche "chiaro che una figura così aiuta nei negoziati", ha detto Di Maio, ricordando il momento in cui "pensavamo di non portare a casa" l'obiettivo della parità di emissioni nel 2050. "Essere riusciti a convincere Cina e Russia a spostare l'obiettivo dalla fine del secolo alla metà del secolo non è sufficiente, ma abbiamo guadagnato 40, 45 anni", ha sottolineato il ministro. (Res)