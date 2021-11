Polonia: gruppo di italiani pestati a Varsavia all’uscita da una discoteca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di sette ragazzi italiani è stato aggredito a Varsavia nella notte tra venerdì e sabato. I ventenni, originari di Scandicci, si trovavano in Polonia per una visita a due amici in Erasmus nel Paese. All’uscita da una discoteca della città, intorno alle 4 di notte, sono stati aggrediti da un gruppo di persone che, secondo la ricostruzione della polizia polacca, li ha scambiati con altre persone. Gli autori dell’agguato avrebbero voluto affrontare altri italiani, per motivi ancora non chiari. Le indagini sono tuttora in corso. Tre dei giovani aggrediti sono finiti in ospedale. Uno ha riportato ferite lievi ed è stato dimesso dopo una notte in ospedale. Un altro ha subito una frattura allo zigomo, all’orbita oculare e a un piede. L’ambasciata italiana a Varsavia ha riferito che, in attesa del via libera da parte dell’oculista, il ragazzo tornerà domani in Italia con i genitori. Passerà a prenderlo lo zio con il camper. Un terzo ragazzo è in osservazione per una possibile emorragia interna all’addome. La rappresentanza diplomatica italiana in Polonia ha aggiunto di seguire le attività della polizia polacca per essere aggiornata sulle indagini. (Vap)