Editoria: a Siracusa un convegno contro intimidazioni e aggressioni a giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come mettere fine all’impunità per i reati contro i giornalisti”. Questo il titolo del convegno che si svolgerà a Siracusa il 3 novembre, su un tema "che interpella un tutti: dalla categoria più direttamente interessata, alla magistratura, alla politica. A Ossigeno per l’informazione, che promuove l’iniziativa insieme all’ Unesco e a coloro che vi parteciperanno, la gratitudine e la vicinanza dell’Ordine dei giornalisti". “I portatori di verità scomode per i padroni del vapore - commenta a questo proposito Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti - sono sempre contrastati storicamente con mezzi anche illeciti. Il giornalismo, che svolge una funzione di controllo, è perciò una professione a rischio se fatta nell’interesse dei cittadini, come nell’ordinamento italiano esige il rovescio passivo dell’art 21 della Costituzione”. Va ricordato che l’Ordine dei giornalisti e il sindacato di categoria - si legge in una nota - siedono da anni a un tavolo del Viminale, promosso dall’allora ministro Minniti, che costituisce il coordinamento per la sicurezza dei giornalisti. “Si tratta - evidenzia Carlo Verna - di uno strumento prezioso, meritoriamente rilanciato dall’attuale ministra dell’Interno Lamorgese, per essere vicini con immediatezza ai colleghi presi di mira. E va sottolineato come sull’informazione si giochi la partita della qualità della democrazia e dunque come salvaguardare i giornalisti significhi garantire i cittadini. Attenzione però perché la tutela non deve esserci solo in presenza di minacce fisiche, perché un giornalista è minacciato moralmente in maniera diversa anche quando è temerariamente querelato o comunque tratto a giudizio. Occorre urgentemente una tutela normativa”. Al convegno organizzato da "Ossigeno" parteciperanno esperti da Italia, Francia, Grecia, Malta, Olanda e Regno Unito. Cercheranno di dare risposte al quesito su cosa si potrebbe fare concretamente, in Italia e in Europa per frenare (almeno frenare) le sempre più frequenti e drammatiche intimidazioni e aggressioni ai giornalisti. (Com)