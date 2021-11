Tunisia: presidente Saied a governatore Banca centrale, necessaria l'austerità nella gestione delle finanze pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha sottolineato la necessità di rassicurare i tunisini circa le misure di austerità nella gestione delle finanze pubbliche per non spendere soldi per le importazioni tunisine che non sono necessarie in questo momento particolare. E' quanto evidenziato oggi da Saied durante un incontro presso il Palazzo di Cartagine con Marouan al Abbassi, il governatore della Banca centrale. Lo ha reso noto la presidenza tunisina in un comunicato, aggiungendo che il capo dello Stato ha ricordato "che le scelte economiche e sociali devono scaturire dalla nostra lettura della nostra realtà". Da parte sua, il governatore della Banca centrale ha espresso la disponibilità dei finanziatori internazionali, sia a livello bilaterale che nell'ambito delle organizzazioni finanziarie internazionali, a rispondere alle richieste della Tunisia, a condizione che la visione sia chiara e gli obiettivi siano specifici e precisi.(Tut)