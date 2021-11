G20: Europa verde, nessun impegno per crisi climatica, Cop26 non sia passerella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non capiamo le campane suonate a festa dalla maggior parte degli esponenti politici nostrani sull'esito del G20 appena concluso. I fatti parlano chiaro: dalla bozza proposta in precedenza sono sparite le azioni immediate per mantenere il surriscaldamento del Pianeta sotto al limite di 1,5 gradi centigradi e anche la scadenza del 2050 per le emissioni zero diventa un incerto 'entro o attorno a metà secolo'. Cosí in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora evi, che spiegano: "Non si risponde minimamente all'esigenza di affrontare l'emergenza sociale con l'impegno relativo ai finanziamenti che i Paesi ricchi trasferiranno ai Paesi poveri che rimane esattamente dove era stato deciso alla Cop21 di Parigi: resta 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2025 il fondo per sostenere i Paesi in via di sviluppo nelle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, del resto anche questo impegno in questi anni è stato perlopiù disatteso. E anche per il carbone - sottolineano - in realtá lo stop è solo ai finanziamenti pubblici entro 2021 per investimenti all'estero, quindi a casa propria ognuno fa quel che vuole". (segue) (Com)