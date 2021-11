G20: Europa verde, nessun impegno per crisi climatica, Cop26 non sia passerella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - sottolinea - non ci resta che attendere i lavori della Cop26, per andare oltre l'Accordo di Parigi ma anche oltre l'esito deludente del G20 di Roma. Ci attende una presa di posizione forte, soprattutto dai paesi europei, prendendo impegni precisi contro il surriscaldamento del Pianeta e per dare impulso all'agenda dei paesi di tutto il mondo affrontando seriamente la crisi climatica. Ma serve anche un impegno a finanziare i paesi piú poveri, consentendo loro di partecipare alla lotta contro l'aumento della Co2 e per mantenere l'aumento di temperatura entro 1,5 gradi centigradi entro il 2030." "Sperando che per i potenti della terra Glasgow non sia ancora una volta la solita passerella o solo la scusa per farsi una foto turistica nell'antica George Square, magari davanti all'antico municipio", concludono Bonelli ed Evi. (Com)