Cop26: Unicef, evento "deve essere la Cop per i bambini" (2)

- Circa 1 miliardo di bambini - quasi la metà dei bambini del mondo - vive in 33 Paesi classificati nell'indice come "a rischio estremamente elevato", aggiunge l'Unicef. Questi bambini affrontano una combinazione letale di esposizione a molteplici shock climatici e ambientali con un'alta vulnerabilità dovuta a servizi essenziali inadeguati, come acqua e servizi igienici, sanità e istruzione. Si stima che 850 milioni di bambini - oltre un terzo di tutti i bambini - vivano in aree in cui si sovrappongono almeno quattro degli shock climatici e ambientali, e ben 330 milioni di bambini vivono in aree colpite da ben cinque grandi shock climatici. I bambini dei Paesi che contribuiscono meno al cambiamento climatico ne subiscono le maggiori conseguenze. I 33 Paesi ad altissimo rischio emettono collettivamente il 9 per cento delle emissioni di CO2. I 10 Paesi a più alto rischio emettono collettivamente solo lo 0,5 per cento delle emissioni globali. (segue) (Com)