Sanità: Assessore Lazio, piano protezione per G20 ha funzionato, grazie a operatori

- Il Piano di protezione sanitaria nel corso del G20 a Roma "ha funzionato pienamente, sia nella prevenzione che nei controlli delle tre location: La Nuvola, il Media center e il Centro accrediti, e anche negli eventi collaterali (Terme di Diocleziano, cena al Quirinale, Fontana di Trevi, Musei Capitolini e Terrazza Caffarelli)". Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Complessivamente sono stati impegnati nella settimana che si concluderà oggi 84 mezzi di soccorso aggiuntivi (diurni e notturni), 7 automediche e 7 pulmini, nonché le strutture in alto biocontenimento". (segue) (com)