Vaccino: Speranza, dobbiamo portalo in ogni angolo del mondo

- “Dobbiamo portare i vaccini in ogni angolo del mondo”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in occasione della riunione Ecam council in corso a Roma. “Basta Guardare i numeri dell'Europa per scorgere la differenza enorme tra i Paesi con un alto tasso di vaccinazione e quelli con un basso tasso”, ha aggiunto ribadendo come i vaccini debbano essere “un bene pubblico globale, diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Una diseguaglianza nell’accesso ai vaccini sarebbe inaccettabile sul piano morale e sbagliata sul piano sanitario”. (Rin)