Cop26: premier Sanchez, urgente bisogno di aumentare livello ambizione climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è "urgente bisogno" di aumentare il livello di ambizione climatica per mantenere a portata di mano l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a soli 1,5 gradi centigradi. Lo ha affermato su Twitter il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, all'apertura dei lavori della COP26 in corso a Glasgow in Scozia. "La società chiede di agire e i leader devono rispondere", ha aggiunto il leader spagnolo. (Spm)