Green pass: Fiano (Pd), non strumentalizzare Shoah

- “Ho un’idea semplice. Secondo me ogni cittadino che ancora usi il cervello dovrebbe venire domani a Milano a manifestare contro la strumentalizzazione della Shoah". Lo scrive sui social il deputato del Partito democratico Emanuele Fiano, secondo cui "si può essere a favore o contro il greenpass, ma se si banalizza la storia la si può ripercorrere. Se si paragona la norma di uno stato democratico al male assoluto di chi era trasformato in pezzo di carne da macello dai criminalità nazisti, si aprono le porte a qualsiasi terribile revisione della storia e il sonno della ragione, si sa, genera mostri”, conclude. (Com)