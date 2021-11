Imprese: Fapi, G20 a Roma segnale di ripresa per il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È iniziata una fase di rilancio economico e sociale che aiuterà ad accrescere l'autorevolezza del nostro Paese in Europa e nel mondo. Il G20 di Roma, con la presenza dei capi di stato e di governo, aiuta la ripresa del turismo in Italia. Siamo convinti che nei prossimi mesi si avranno ulteriori segnali positivi per le piccole imprese grazie alla presenza dei visitatori stranieri". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. (Com)