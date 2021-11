Irlanda del Nord: dirottato e bruciato bus, possibile rimostranza contro accordo Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus è stato dato alle fiamme dopo essere stato dirottato da uomini armati e mascherati a Newtownards, nella contea di Down, in Irlanda del Nord. Secondo la ministra delle Infrastrutture nordirlandese, Nichola Mallon, il dirottamento del bus sarebbe legato al protocollo dell’accordo post Brexit sull’Irlanda del Nord. I due uomini mascherati "hanno mormorato qualcosa sul protocollo" durante il sequestro, ha detto Mallon. Oggi, effettivamente, scade l’ultimatum chiesto dal Partito unionista democratico (Dup) per vedere dei progressi nell’applicazione del protocollo dell'Irlanda del Nord, che tanti problemi ha provocato fra Unione europea e Regno Unito dall’entrata in vigore della Brexit. Il leader del Dup, Jeffrey Donaldson, dopo l'attacco a Newtownards, ha affermato che sono stati compiuti progressi, "assicurati attraverso l'azione politica e non la violenza", aggiungendo che "coloro che si dedicano alla criminalità minano solo questi sforzi e consolidano il protocollo nella sua versione attuale". (segue) (Rel)