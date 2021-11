Irlanda del Nord: dirottato e bruciato bus, possibile rimostranza contro accordo Brexit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ministra Mallon si tratta del terzo attacco a un mezzo del trasporto pubblico negli ultimi mesi e ha esortato le persone coinvolte a "fare attenzione". "Non avete fatto nulla di buono per quanto riguarda il protocollo", ha detto Mallon all’edizione nordirlandese dell’emittente radiotelevisiva “Bbc”. "Tutto ciò che avete fatto è stato minacciare, intimidire e terrorizzare un autista di autobus che è un padre, un fratello e avete privato la vostra comunità di un servizio di autobus fondamentale". Donaldson ha affermato che "l'Ue ha accettato di presentare nuove proposte e seri negoziati sono stati riaperti con il governo del Regno Unito" da quando il Dup ha minacciato di far cadere il governo dell'Irlanda del Nord. "Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di ripristinare pienamente il posto dell'Irlanda del Nord all'interno del mercato interno del Regno Unito", ha affermato Donaldson. "Se l'Ue si rifiuta di accettare il ripristino dell'integrità costituzionale ed economica dell'Irlanda del Nord, spetterà al governo del Regno Unito rispettare l'impegno attraverso la legislazione britannica”, ha aggiunto il leader del Dup. (segue) (Rel)