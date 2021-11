Milite ignoto: tenente colonnello Paglia, celebrazioni evidenziano l’orgoglio di essere italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi come allora uniti a ricordare coloro che hanno contribuito a rendere migliore la nostra Nazione senza chiedere nulla in cambio, senza sperare in un premio. Uomini che hanno combattuto e sono caduti con le armi in pugno pur di difendere ciò che ritenevano più giusto: la libertà. E’ grazie a quel Milite Ignoto, è grazie ai Caduti nelle missioni internazionali di pace che oggi noi possiamo vivere in sicurezza e spetta a noi veicolare questo messaggio alle future generazioni che non devono considerare queste cerimonie come qualcosa di anacronistico, ma la parte fondamentale della nostra storia. Quella madre, Maria Bergamas, chiamata a scegliere, tra le undici bare, l’unica che potesse rappresentare tutti i seicentomila nostri caduti con la traslazione all’Altare della Patria è la madre d’Italia che ha permesso a noi tutti di non dimenticare. E domani noi Medaglie d'Oro, così come avvenne cento anni fa, saremo presenti alla Stazione per accogliere la Bandiera e l'accompagneremo in tutte le cerimonie fino alla sfilata del 4 Novembre che terminerà all'Altare della Patria", ha concluso il tenente colonnello. (Res)