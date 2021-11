Roma: rapina, spaccio e resistenza, tre persone arrestate in poche ore dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore sono state tre le persone a finire in manette per mano degli agenti della questura di Roma. Gli uomini della Sezione volanti e del VI distretto Casilino hanno individuato e arrestato il responsabile di una rapina aggravata in concorso in piazza Ilia Peikov ai danni due giovani. Quest'ultimi infatti sono stati minacciati con un coltello mentre stavano ritirando del contante presso uno sportello bancomat. Il malvivente, C. M. A. rumeno 20enne, è stato immediatamente rintracciato in via Dei Tigli dove è stato trovato in possesso del coltello, della refurtiva e dell'autovettura utilizzata. (segue) (Rer)