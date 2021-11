© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, in via dell'Archeologia, personale della Sezione Volanti ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio V. B. S. L. colombiano di 22 anni. Il giovane alla vista della pattuglia si è lanciato in una rocambolesca fuga a bordo di uno scooter, raggiunto dagli operatori è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina e 100 euro in contanti. (Rer)