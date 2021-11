Expo2020: Padiglione Italia, 300mila visitatori nel primo mese dell'evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al traguardo del primo mese di Expo Dubai il Padiglione Italia tocca la quota di 300mila visitatori e si conferma uno dei più visti tra quelli dei 190 Paesi partecipanti alla prima esposizione universale nel mondo arabo. Lo riferisce un comunicato stampa. Con una crescita di ben 100mila visitatori nell'ultima settimana (il doppio della precedente), il Padiglione beneficia anche di un incremento degli accessi all'Expo nel suo complesso, destinato a rafforzarsi ulteriormente con l'approssimarsi delle festività invernali. Ai visitatori in presenza, che hanno esplorato il percorso espositivo e partecipato ai tanti eventi in calendario fuori e dentro il Padiglione, si sommano a quelli virtuali: 4 milioni di utenti raggiunti nello stesso periodo tramite il portale web, i canali social (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube) e le diverse pagine e community coinvolte – tutti dati in costante ascesa. Le grandi e piccole aziende del Made in Italy, i partner istituzionali, le regioni, le città d'arte e metropolitane, il network delle capitali europee della cultura, i grandi artisti sono stati al centro di decine di iniziative, talk, mostre temporanee e perfino manifestazioni sportive. (segue) (Com)