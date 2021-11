Cop26: Johnson, il tempo è finito e sul clima siamo “a un minuto dalla mezzanotte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’umanità ha esaurito il suo tempo in tema di cambiamento climatico e si trova a un minuto dalla mezzanotte. Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, intervenuto alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) di Glasgow. Il premier ha fatto un paragone tra i leader mondiali e James Bond, dicendo che il personaggio spesso nei suoi film cerca di impedire ai suoi antagonisti di provocare la fine del mondo. “La tragedia è che questo non è un film e l’ordigno dell’apocalisse è reale”, ha dichiarato. Due gradi centigradi in più complicherebbero le forniture alimentari, tre gradi comporterebbero più incendi e cicloni e quattro gradi significherebbero “dire addio a intere città”. “Più a lungo attendiamo ad agire e maggiore sarà il prezzo” da pagare “quando saremo costretti dalla catastrofe ad agire”, ha detto Johnson. La Cop26 deve diventare “il momento in cui diventiamo concreti sul cambiamento climatico”, perché abbiamo la tecnologia per disattivare “questo ordigno dell’apocalisse” anche se non possiamo fare tutto immediatamente. “Abbiamo la tecnologia e possiamo trovare le finanze”, ma resta la domanda “se abbiamo la volontà” per intervenire. (Rel)