Cop26: Guterres, siamo ancora diretti verso il disastro climatico

- Anche nel migliore degli scenari possibili, le temperature saliranno oltre i due gradi centigradi. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, intervenuto alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) di Glasgow. “Siamo ancora diretti verso il disastro climatico”, ha dichiarato. “Il fallimento non è un’opzione”, bensì “una condanna a morte” per molti Paesi in via di sviluppo. “Stiamo affrontando il momento della verità” e c’è “un certo numero di Paesi” che ha fatto promesse credibili verso le emissioni zero, ma vanno verificate. Guterres ha espresso compiacimento per “l’esercito climatico guidato dai giovani", che è “inarrestabile”. La Cop26 deve essere “un momento di solidarietà” nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. “La scienza è chiara e sappiamo cosa fare”, ha continuato il segretario, spiegando che le nazioni del G20 hanno “una maggiore responsabilità perché rappresentano l’80 per cento delle emissioni”. (Rel)