Senato: domani la presentazione del libro "Pensare oltre e agire veloce" di Ferrieri

- Martedì 2 novembre alle ore 11 si terrà presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la presentazione del libro "Pensare oltre e agire veloce. Digitalizzazione, innovazione e nuove generazioni per un'Italia che rinasce" a cura di Gabriele Ferrieri, con prefazione di Marco Frittella. L'occasione - si legge in una nota - vedrà in dialogo l'autore del libro, Gabriele Ferrieri, economista e presidente Angi - Associazione nazionale giovani innovatori - il deputato Federico Mollicone e la senatrice Patty L'Abbate, componenti dell'Intergruppo innovazione. A moderare l'incontro, Carlo Prosperi, componente del comitato scientifico Angi. Interverranno esponenti del mondo imprenditoriale ed accademico. Sarà possibile seguire l'evento sui canali streaming del Senato della Repubblica e sui canali social dell'Angi. (Com)