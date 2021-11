Milano: 17enne ferito da alcune coltellate, aggressore in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattina di ieri, gli agenti della polizia di Stato di Milano sono intervenuti in viale Ungheria per soccorrere una persona di 17 anni, italiano con precedenti, ferito da numerosi colpi di arma da taglio. La vittima dell’aggressione è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele e non è in pericolo di vita. Sulla dinamica della presunta aggressione si sta indagando, gli agenti hanno rilevato sul corpo dell’uomo diverse ferite alle mani, probabilmente nel tentativo di difendersi, al braccio sinistro e alla zona lombare. L’identità dell’aggressore per il momento resta sconosciuta. (Rem)