G20: Fto Confcommercio, summit riconosce importanza rilancio turismo

- “Anche il summit del G20 ha preso una posizione chiara sul turismo e sulla necessità di supportare un rilancio resiliente del settore, considerato dai grandi del mondo uno dei più colpiti dalla pandemia. Al punto 55 della dichiarazione finale del vertice si dice inoltre che bisogna riservare una particolare attenzione alle piccole e medie imprese”. Lo osserva in una nota Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio, secondo cui "per perseguire gli obiettivi di sostenibilità e digitalizzazione dobbiamo essere in grado di tornare a operare in sicurezza il prima possibile. La pandemia e la crisi climatica ci insegnano che il modo di viaggiare deve cambiare: più qualità, più tutela della salute e dell’ambiente, più cultura, consapevolezza e rispetto per i luoghi che si visitano". Sfide e obiettivi sui quali "le nostre aziende possono dare il valore aggiunto che serve a superare la logica del mero ‘mordi e fuggi’ tipico del fast tourism: ecco perché puntiamo a un rapido avvio del tavolo al Mise sulle direttrici future che il comparto dovrà seguire per una pronta ripartenza”, conclude Gattinoni. (Com)