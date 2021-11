Roma: droga a Tor Bella Monaca, arrestati sei spacciatori in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre a Roma si riunivano i capi di Stato dei Paesi appartenenti al G20, a Tor Bella monaca lo spaccio continuava e i carabinieri della compagnia di Frascati e quelli della stazione di Roma Tor Bella Monaca in diverse attività di controllo, hanno arrestato sei persone per droga. In particolare ieri mattina, i carabinieri della stazione di Tor bella Monaca, in via dell’Archeologia, hanno arrestato due italiani di 35 e 44 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, il 44enne già con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due sono stati notati aggirarsi con fare sospetto nei pressi della nota piazza di spaccio e quindi fermati per un controllo. A seguito della perquisizione personale sono stati trovati in possesso, complessivamente, di ben 44 dosi di cocaina del peso di circa 26 grammi e della somma contante di 770 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. (segue) (Rer)