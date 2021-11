Roma: droga a Tor Bella Monaca, arrestati sei spacciatori in poche ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in via dell’Archeologia, in serata, i militari hanno arrestato un 40enne romano, già noto alle forze dell'ordine, notato anche lui aggirarsi con fare sospetto nella nota piazza di spaccio. I carabinieri lo hanno raggiunto e a seguito della perquisizione personale hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di cocaina del peso di circa 6 grammi e la somma contante di 160 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. La scorsa notte, sempre in via dell’Archeologia, i militari hanno arrestato un 47enne romano, con precedenti, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in casa dalle 20 alle 8 del mattino. L’uomo è stato sorpreso fuori dal proprio domicilio e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 39 dosi di cocaina del peso di circa 21 grammi e della somma contante di 180 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. (segue) (Rer)