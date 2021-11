G20: Sereni, orgogliosi per adozione proposta italiana su “coalizione alimentare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può dirsi orgogliosa che la sua proposta per una “coalizione alimentare” sia stata accolta dai leader del G20. Lo ha detto la viceministra degli Esteri, Marina Sereni. La proposta italiana “per una Food Coalition”, lanciata “insieme all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) lo scorso anno” è stata “adottata dai leader del G20 tra le iniziative concrete da promuovere per rendere i sistemi alimentari più resilienti e sostenibili”, ha scritto Sereni in un messaggio su Twitter. (Res)