Brasile: frana grotta nello Stato di San Paolo, morti nove volontari protezione civile

- È salito a nove il numero di morti per il crollo di una grotta nello stato brasiliano di San Paolo. Le vittime erano parte di un gruppo di 28 persone coinvolte in esercizi di addestramento per la protezione civile, volontari che avevano collaborato ad estinguere gli incendi che lo scorso mese hanno colpito la regione, ha spiegato ai media locali Juninho Gaspar, sindaco di Batatais, cittadina da cui venivano almeno sette dei nove deceduti. La frana ha causato anche il ferimento di un altro elemento mentre i restanti 18 sono riusciti a salvarsi. Le operazioni di riscatto sono reso più complicate dalle piogge che colpiscono insistentemente la zona, riferiscono i media locali. (Brb)