Egitto: in carcere tre dipendenti albergo Hurghada per sospetto avvelenamento turisti

- Il procuratore generale egiziano, Hamada el Sawy, ha ordinato la detenzione di tre funzionari di in un grande albergo nella città di Hurghada, sulla costa del Mar Rosso, in attesa degli esiti dell'indagine sull'avvelenamento di 47 turisti. Lo riferisce in un comunicato su Facebook la procura della Repubblica. L'ordine di detenzione riguarda il vicedirettore del settore cibo e bevande, il responsabile della qualità dell'hotel e il capo chef. La procura egiziana sta conducendo un'ampia indagine sull'avvelenamento di 47 turisti, la maggior parte dei quali provenienti dalla Russia, mentre il ministero del Turismo egiziano ha deciso di chiudere l'hotel e di sospendere il suo gestore per 3 mesi. Domenica sera, la procura ha dichiarato di aver ricevuto un rapporto il 30 ottobre scorso secondo cui 14 ospiti estoni che soggiornavano in un hotel a Hurghada sono stati portati in ospedale per malore dopo aver cenato nella struttura. Il pubblico ministero ha ordinato un'indagine immediata per chiarire le causa dell'incidente. Inoltre, 29 persone provenienti dalla Russia e quattro dalla Repubblica Ceca sono finite in ospedale per le stesse ragioni. La Procura ha confermato che sono stati prelevati campioni di cibo nella cucina dell'hotel, nei frigoriferi e dai rubinetti dell'acqua. (Cae)