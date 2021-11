Spagna: Podemos chiede calendario chiaro per smantellamento stoccaggio gas "Castor"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partner di minoranza del governo spagnolo, Unidas Podemos, ha registrato al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) una proposta non di legge per rendere pubblico un calendario di smantellamento degli impianti del progetto di stoccaggio di gas Castor al largo della costa di Vinaroz (Castellon). Nel 2013 il governo aveva ordinato lo stop al progetto, di proprietà della società Escal Ugs, posseduta al 66,7 per cento da Acs, dopo che si erano verificate diverse scosse sismiche prodotte durante le operazioni di riempimento nel settembre 2013. La Corte suprema aveva condannato lo Stato a restituire a Caixabank, Bankia e Santander i 1,3 miliardi di euro anticipati per compensare l'impresa di costruzioni per l'annullamento delle operazioni. Nel 2008, il decreto che assegnava la concessione di gestione di questo impianto di stoccaggio di gas naturale a Escal Ugs prevedeva un indennizzo alla società concessionaria per il valore netto contabile in caso di scadenza o cessazione degli stessi, che sarebbe passato allo Stato, al fine di garantire il recupero dell'investimento. Nell'iniziativa, Podemos ha ricordato che il governo ha accettato nel novembre 2019 di smantellare gli impianti e abbandonare definitivamente i pozzi. Tuttavia, da allora, non è stato fissato un calendario chiaro e preciso. Podemos, inoltre, chiede che le operazioni di smantellamento siano effettuate da organismi scientifici e ambientali per garantire le precauzioni necessarie per la protezione e la sicurezza della popolazione e dell'ambiente, e di commissionare uno studio per ripristinare le aree marine e terrestri colpite. (Spm)