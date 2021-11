Roma: la Croce rossa si prepara al freddo, appello a donare coperte per i senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sos freddo. Giornata di raccolta coperte per le persone senza dimora". E' questo l'appello condiviso via social dalla Croce rossa di Roma che sabato 6 novembre chiama tutti a fare un gesto concreto di solidarietà verso le persone che vivono in strada nella Capitale. Un impegno, quello su Roma e provincia dei volontari della Croce rossa che li vede operativi tutto l'anno con le Unità di strada ma che si intensifica con la stagione invernale quando i bisogni di assistenza aumentano e l'aiuto portato dai volontari diventa ancora più urgente e necessario. (segue) (Com)