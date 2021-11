Roma: la Croce rossa si prepara al freddo, appello a donare coperte per i senza dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'arrivo del freddo siamo come ogni anno pronti a dare il nostro contributo di aiuto e per questo abbiamo bisogno anche del sostegno dei cittadini anche semplicemente donando una coperta", dice in una nota Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma. "Con le nostre unità di strada forniamo pasti, kit igienici, coperte ma anche una prima assistenza infermieristica e medica, rappresentando spesso un punto di riferimento per gli ormai tanti che vivono situazioni di estrema marginalità. Nella giornata del 6 novembre le sedi della Cri saranno dunque aperte per una raccolta straordinaria che ci auguriamo veda il contributo di molti". (segue) (Com)