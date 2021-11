Roma: la Croce rossa si prepara al freddo, appello a donare coperte per i senza dimora (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi gli indirizzi della raccolta Cri e gli orari dove donare le coperte pulite e in busta di plastica chiusa nella giornata di sabato 6 novembre: Comitato Area Metropolitana, via B. Ramazzini 37 orario 10-18; Comitato Municipio 5, orario 10-18 via Verrio Flacco 60; Comitato Municipio 4, orario 9-13 Parrocchia S. Michele Arcangelo a Pietralata, Largo Geltrude Comensoli 6, parrocchia Santa Maria Maddalena de' Pazzi via Ludovico Caldesi; Comitato Municipio 8-11-12, orario 10-18 Via Antonio Pacinotti 18; Comitato di Ardea, orario 10-13 via Bologna 1 Marina di Ardea; Comitato municipio 2-3, orario 10-12:30 / 16-18:30 via Monte Berico 5; Comitato di Allumiere e Tolfa orario 10-18; Allumiere, piazza della Repubblica presso gazebo Cri (in caso di pioggia presso sede Cri via Sant'Antonio; Tolfa presso sede Cri Via Roma 85. (segue) (Com)